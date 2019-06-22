ABD'nin önde gelen bankaları stres testini geçti
1 saat önce
ABD Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ülkenin önde gelen 18 bankasının yapılan stres testinden geçtiği duyuruldu.
ABD Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ülkenin önde gelen 18 bankasının yapılan stres testinden geçtiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:48
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