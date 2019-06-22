Son Dakika Haberleri: ABD'nin önde gelen bankaları stres testini geçti
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ABD'nin önde gelen bankaları stres testini geçti

1 saat önce

ABD Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ülkenin önde gelen 18 bankasının yapılan stres testinden geçtiği duyuruldu.

ABD'nin önde gelen bankaları stres testini geçti , System.String[]
ABD Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ülkenin önde gelen 18 bankasının yapılan stres testinden geçtiği duyuruldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:48 
Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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