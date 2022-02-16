Üye Girişi
ABD'nin önde gelen gazeteleri Filistin haberleri konusunda eleştiriliyor - Son Dakika

ABD'nin önde gelen gazeteleri Filistin haberleri konusunda eleştiriliyor

16.02.2022 21:27
ABD'nin önde gelen gazeteleri Filistin haberleri konusunda eleştiriliyor

NEW ABD'nin New York Times (NYT) ve Washington Post (WP) gibi önde gelen gazeteleri, haberlerinde Filistin'in aleyhine otosansür uygulamak ve İsrail'in lehine dil kullanmakla eleştiriliyor.

NEW ABD'nin New York Times (NYT) ve Washington Post (WP) gibi önde gelen gazeteleri, haberlerinde Filistin'in aleyhine otosansür uygulamak ve İsrail'in lehine dil kullanmakla eleştiriliyor.

Sosyal medya kullanıcıları ve bazı internet haber portalları, en son NYT'yi 1 Şubat'ta Uluslararası Af Örgütünün "İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlıklı raporu hakkında şimdiye kadar sayfalarında hiçbir şekilde yer vermemesine dikkati çekti.

Twitter'da Jareer Kassis adlı kullanıcı, NYT'nin söz konusu rapora hiçbir haberinde değinmemesini "çok sinir bozucu" şeklinde niteleyerek gazeteyi alaycı bir dille eleştirdi.

Kassis, NYT'nin "Basılmaya uygun tüm haberler" sloganına göndermede bulunarak, "Sanırım anıtsal bir insan hakları raporu, Filistinlilerle ilgili olduğu düşünüldüğünde, 'basılmaya uygun tüm haberler' kapsamına girmiyor." ifadesini paylaştı.

Filistinlilerle ilgili gerçekleri Batı okuyucusuna ulaştırmayı amaçlayan "Palestine Deep Dive" adlı grubun internet üzerinden yaptığı canlı yayında da NYT'nin tutumu kınandı.

Yayında katılımcılar, "Uluslararası Af Örgütü, eğer bu ölçekte Arakanlılardan dolayı Mynmar devletini veya Uygur politikalarından dolayı Çin'i eleştiren bir rapor yayınlasaydı, NYT tamamen farklı bir yaklaşım sergiler, bu şekilde bir otosansür uygulamazdı." şeklinde değerlendirmede bulundu.

"Washington Post'ta Filistin demeye izin yok mu?"

Öte yandan, Washington Post (WP) gazetesi de Filistinle ilgili yayınlanan bir makalede kullanılan dil nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

WP'nin, bir sivil toplum örgütünün yayınladığı yazılı açıklamasındaki "Filistin dayanışma hareketi" ifadesini, "Filistin toprakları dayanışma hareketi" şeklinde değiştirmesi bazı okuyucuların tepkisini çekti.

İlgili STK'nın organizatörü Olivia Katbi, Twitter hesabından, WP'nin makalesinde yapılan değişiklikle ilgili yaptıkları açıklamanın ekran görüntülerini paylaşarak, "Washington Post'ta Filistin demeye izin yok mu?" diye sordu.

WP'nin daha sonra, tartışmalara neden olan ifadeyi "teknik bir hata" diyerek düzelttiği kaydedildi.

Katbi'nin paylaşımına cevap veren LA Times gazetesi çalışanı Suhauna Hussain de tartışmalarla ilgili işyerindeki uygulama hakkında şu bilgileri paylaştı:

"LA Times'ta, alıntıların dışında, Filistin dememize izin verilmiyor. Şirkette 2005'te yayınlanan bir notta düzenlenen politika gereği, Filistin kelimesinin 'yalnızca 1923'ten 1948'e kadar var olan bölgeyi veya tarihi bölgeyi (Filistin topraklarını) tanımlamak için kullanılması' isteniyor. Tanınmış bir ulus değil."

Uluslarası Af Örgütünün "apartheid" raporu

Uluslararası Af Örgütü, 1 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlığıyla hazırladığı 280 sayfalık detaylı raporunu duyurmuştu.

Raporda, İsrail'in Filistinlilerin haklarını kontrol ettiği tüm bölgelerde, Filistinlilere karşı uyguladığı baskı ve tahakküm sistemine geniş detaylarıyla yer verilerek, "apartheid suçunun" İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları ile yerinden edilerek diğer ülkelere sığınan Filistinlileri kapsayacak kadar geniş olduğu vurgulanmıştı.

Apartheid sistemi, uluslararası hukuka göre, bir ırksal grubun diğer bir ırksal grup üzerinde kurduğu kurumsallaşmış ve sistematik baskı ve tahakküm rejimi olarak tanımlanıyor. Ciddi bir insan hakları ihlali sayılan apartheid, uluslararası kamu hukukuna aykırı kabul ediliyor.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin önde gelen gazeteleri Filistin haberleri konusunda eleştiriliyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:28 İnanılmaz maç tüm dünyanın dilinde! Çılgın kaleci imkansızı başardı
21:25 Korkunç ölüm! İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
21:07 Son Dakika: Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde! Hepsini arka arkaya sıraladı
20:57 Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi
20:56 Güzelliğiyle göz kamaştırıyor! Şampiyonlar Ligi klasiği Eva Murati geri döndü
20:43 Son Dakika: Elektrikte tarifelerine yeni düzenleme! Kademeli tarife değişiyor, cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılıyor
20:25 Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşmasına parti liderlerine teşekkür ederek başladı
20:23 Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık! Taraftarın sevgilisi, Flamengo'ya gidiyor
20:02 Son Dakika: Erdoğan, elektrik faturalarını düşürecek formüllerin ele alındığı Kabine sonrası açıklamalar yapıyor
20:00 Süper Lig'de program netleşti! İşte dev derbilerin oynanacağı tarihler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 21:36:28. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin önde gelen gazeteleri Filistin haberleri konusunda eleştiriliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement