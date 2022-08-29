ABD'nin Oregon eyaletinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Oregon eyaletinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü

29.08.2022 10:43
ABD'nin Oregon eyaletinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü

ABD'nin Oregon eyaletinin Bend kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Oregon eyaletinin Bend kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

CNN'nin haberine göre, polis yetkilileri silahlı saldırıda aralarında şüphelinin de bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, saldırganın önce otoparkta ateş etmeye başladığını, bir kişinin vurularak hastaneye kaldırıldığını ve orada öldüğünü söyledi.

Saldırganın daha sonra ateş etmeye devam ederek bir mağazaya girdiğini ve burada bir kişiyi daha öldürdüğünü aktaran yetkililer, mağazada ölü bulunan üçüncü kişinin ise saldırgan olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Yaralıların da olduğu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 1.007 lira seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 1.007 lira seviyesinden işlem görüyor ABD'deki yarışta kaza yapan Kenyalı bisikletçi Kangangi hayatını kaybetti ABD'deki yarışta kaza yapan Kenyalı bisikletçi Kangangi hayatını kaybetti Şanlıurfalı çocuklar AVM'de kültür ve sanatla tanışıyor Şanlıurfalı çocuklar AVM'de kültür ve sanatla tanışıyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, alışveriş, Oregon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Oregon eyaletinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:51:44. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Oregon eyaletinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement