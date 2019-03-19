ABD'nin Orta Batı Eyaletlerinde Sel Nedeniyle Binlerce Kişi Tahliye Edildi
1 saat önce
NEW ABD'nin orta batı eyaletlerinde etkili olan sel nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e çıkarken, binlerce kişi de tahliye edildi.
NEW ABD
'nin orta batı eyaletlerinde etkili olan sel nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e çıkarken, binlerce kişi de tahliye edildi.
Şiddetli yağış ve kar erimesi nedeniyle Nebraska, Iowa
, Wisconsin, Missouri
ve Kansas
eyaletleri sele teslim oldu. Hafta sonundan beri etkili olan yağışlar nedeniyle yükselen su seviyeleri rekor düzeye ulaştı.
Yetkililer, orta batı eyaletlerinde etkili olan sel nedeniyle Nebraska'da ölenlerin sayısının 3'e çıktığını, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı, binlerce kişi ise evlerinden tahliye edildi.
Sel nedeniyle yüzlerce ev, köprü ve yollar zarar gördü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:08 Kaynak: AA
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Della Miles, Müslüman Oldu
Sinan Gümüş, İtalya Ligi Ekibi Genoa ile Anlaştı
A Haberin Güzel Sunucusu, Saatinin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!
Erdoğan'dan Çok Çarpıcı Ayasofya Açıklaması: Bu Oyunlara Gelmeyelim!