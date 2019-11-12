Son Dakika Haberleri: ABD'nin orta batı kesimi soğuk havanın etkisi altında
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ABD'nin orta batı kesimi soğuk havanın etkisi altında

6 saat önce

ABD'nin orta batı eyaletleri soğuk ve dondurucu havanın etkisi altına girdi.

ABD'nin orta batı kesimi soğuk havanın etkisi altında, System.String[]

ABD'nin orta batı eyaletleri soğuk ve dondurucu havanın etkisi altına girdi.

Yetkililer, Michigan ve Kansas eyaletlerinde kar ve soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarında, biri çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kar yağışı nedeniyle Illinois eyaletinin Chicago kentinde O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 1200 uçuş iptal edildi.

O'Hare Havalimanı'nda buzlanma nedeniyle bir uçağın pistten çıktığı, uçaktaki 41 kişinden yaralanan olmadığı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, Indiana, Michigan ve Vermont eyaletlerinin bazı bölgelerinde kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Kansas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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