ABD'nin orta bölgesindeki fırtınalı hava, doğu eyaletlerine kar ve yağmur taşıyacak - Son Dakika
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ABD'nin orta bölgesindeki fırtınalı hava, doğu eyaletlerine kar ve yağmur taşıyacak

25.02.2022 01:30
ABD'nin orta bölgesindeki fırtınalı hava, doğu eyaletlerine kar ve yağmur taşıyacak

NEW ABD'nin orta bölgelerinde etkili olan fırtınanın, Texas'tan kuzeydoğudaki kıyı eyaleti Main'e doğru bir yay üzerinde kar ve yağmur taşıyacağı belirtildi.

NEW ABD'nin orta bölgelerinde etkili olan fırtınanın, Texas'tan kuzeydoğudaki kıyı eyaleti Main'e doğru bir yay üzerinde kar ve yağmur taşıyacağı belirtildi.

ABD'de çeşitli hava tahmin kuruluşları, ülkenin orta bölgelerindeki eyaletleri etkisi altına alan fırtınanın, hafta sonu en doğu ve en kuzey sınırında bulunan Maine eyaletine kadar uzanan bir hattı etkisi altına alacağını, hat boyunca 100 milyon civarında insanın soğuk hava şartlarından olumsuz etkileneceğini bildirdi.

Ulusal Hava Servisi (NWS), cuma gününden itibaren ülkenin kuzeydoğusunda kar kalınlığının, New York'un şehir bölgesinde 7, kuzeydeki Albany bölgesinde ise 30 santimetreyi geçeceği bilgisini paylaştı.

Meteoroloji uzmanları, kar ve buzlu yağmur şeklinde etkisini gösterecek hava şartlarından dolayı elektrik kesintilerinin beklendiğini belirterek, cuma gününden itibaren orta Atlantik ve kuzeydoğu bölgelerinde hava şartlarından dolayı trafikte de aksamaların olabileceği uyarısında bulundu.

NWS, Maryland ve Pennsylvania eyaletlerinde ise buzlanma nedeniyle trafiğe çıkanların dikkatli olması istendi.

Ülkede mart ayında da havanın fırtınalı olabileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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