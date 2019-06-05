Son Dakika Haberleri: ABD'nin Orta Doğu barış planı ne? Brexit'i Avrupa'ya zarar verdiği için mi destekliyor?
Son Dakika Dünya Haber

ABD'nin Orta Doğu barış planı ne? Brexit'i Avrupa'ya zarar verdiği için mi destekliyor?

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupalı müttefikleri ile birçok konuda görüş ayrılığı yaşıyor. . ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu barış planından Avrupa ile ilişkilere dair merak edilen soruları euronews için cevapladı

ABD'nin Orta Doğu barış planı ne? Brexit'i Avrupa'ya zarar verdiği için mi destekliyor?, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı eski müttefikleri arasındaki görüş ayrılıkları Huawei'den İran'a, Paris İklim Anlaşması'ndan ticaret savaşı olasılığına kadar uzun bir listeye dayanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hollanda'danın Lahey kentinde Avrupa ile olan ilişkiler ve Orta Doğu barış süreci hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Darren McCaffrey, euronews: Orta Doğu için çözüm planını yakında sunacağınızı, ancak barış planının sadece İsrail'i memnun edeceğini ve İsrail'e öncelik tanıyan tek taraflı bir plan olarak değerlendirilip reddedilebileceğini söylediniz. Amerika'nın İsrail yanlısı olmasından dolayı bu planın asla başarılı olamayacağını hiç düşünmediniz mi?
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:53 
Euronews, Orta Doğu, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar, son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD'den Küba'ya seyahat kısıtlaması! Uçak ve gemiler gidemeyecek Serenay Sarıkaya, ayrılık acısıyla baş etmek için Amerika'ya gitti Trump'tan ortalığı karıştıran bir çıkış daha: Londra'da hastaneler kan gölüne döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 22:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin Orta Doğu barış planı ne? Brexit'i Avrupa'ya zarar verdiği için mi destekliyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]