ABD'nin Orta Doğu barış planı ne? Brexit'i Avrupa'ya zarar verdiği için mi destekliyor?
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupalı müttefikleri ile birçok konuda görüş ayrılığı yaşıyor. . ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu barış planından Avrupa ile ilişkilere dair merak edilen soruları euronews için cevapladı
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:53
ile Avrupalı eski müttefikleri arasındaki görüş ayrılıkları Huawei
'den İran
'a, Paris
İklim Anlaşması'ndan ticaret savaşı olasılığına kadar uzun bir listeye dayanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, Hollanda
'danın Lahey
kentinde Avrupa ile olan ilişkiler ve Orta Doğu
barış süreci hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Darren McCaffrey, euronews: Orta Doğu için çözüm planını yakında sunacağınızı, ancak barış planının sadece İsrail
'i memnun edeceğini ve İsrail'e öncelik tanıyan tek taraflı bir plan olarak değerlendirilip reddedilebileceğini söylediniz. Amerika'nın İsrail yanlısı olmasından dolayı bu planın
asla başarılı olamayacağını hiç düşünmediniz mi?
Dolar, son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi
ABD'den Küba'ya seyahat kısıtlaması! Uçak ve gemiler gidemeyecek
Serenay Sarıkaya, ayrılık acısıyla baş etmek için Amerika'ya gitti
Trump'tan ortalığı karıştıran bir çıkış daha: Londra'da hastaneler kan gölüne döndü