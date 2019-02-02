IHAAW122038-SIY/02-02-2019



- ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını duyurmasının ardından Rusya da INF Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı. 02.02.2019 12: 20: 38 TSI

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ABD'nin Rusya ile İmzalanan Tarihi Anlaşmayı İptal Etmesinin Ardından Trump'tan Kritik Açıklama

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