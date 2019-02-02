Son Dakika Haberleri: ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (Inf) Askıya Aldıklarını Duyurmasının Ardından...

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (Inf) Askıya Aldıklarını Duyurmasının Ardından...

1 saat önce

IHAAW122038-SIY/02-02-2019- ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını duyurmasının ardından Rusya da INF Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (Inf) Askıya Aldıklarını Duyurmasının Ardından..., System.String[]
IHAAW122038-SIY/02-02-2019

- ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını duyurmasının ardından Rusya da INF Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı. 02.02.2019 12: 20: 38 TSI
NNNN - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:25 Kaynak: İHA

Politika
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