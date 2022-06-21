ABD'nin Pakistan'a IMF ile görüşmelerinde destek vereceği iddia edildi - Son Dakika
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ABD'nin Pakistan'a IMF ile görüşmelerinde destek vereceği iddia edildi

21.06.2022 12:51
ABD'nin Pakistan'a IMF ile görüşmelerinde destek vereceği iddia edildi

ABD'nin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Pakistan'a yönelik durdurduğu fonu tekrar başlatması için İslamabad yönetimine destek vereceği iddia edildi.

ABD'nin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Pakistan'a yönelik durdurduğu fonu tekrar başlatması için İslamabad yönetimine destek vereceği iddia edildi.

Dawn gazetesinde yer alan habere göre, diplomatik kaynaklar, ABD'nin Pakistan'a IMF ile müzakerelerinde destek vermeyi kabul ettiğini ileri sürdü.

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Miftah İsmail de IMF programının birkaç gün içinde yeniden başlayacağı konusunda çok umutlu olduğunu açıkladı.

Pakistan, IMF tarafından durdurulan 3 milyar dolarlık kredinin tekrar başlatılmasını talep ediyor. İslamabad yönetimi ayrıca 2 milyar dolar ek kredi istiyor.

IMF ile tıkanan görüşmeler doları etkiliyor

Öte yandan, IMF ile tıkanan görüşmeler sebebiyle Pakistan rupisinin dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Haziran başında 197,8 (16,3 TL) Pakistan rupisinden işlem gören dolar, bugün ilk defa 212 Pakistan rupisine (17,4 TL) yükseldi.

Pakistan Merkez Bankasının elindeki döviz rezervi rupideki değer kaybı dolayısıyla 10 Haziran itibariyle 241 milyon dolar düşerek 8,98 milyar dolara geriledi.

The News gazetesinin kaynaklara dayandırdığı habere göre, Pakistan Merkez Bankasının elindeki döviz rezervini korumak için bankaların 100 bin dolar ve üzerinde yapacağı ithalat işlemlerinde kendisinden izin almasını istediği iddia edildi. Pakistan Merkez Bankası ise bu iddiaları reddetti.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, enflasyonu kontrol etmek, döviz rezervlerini dengelemek ve ülkenin ithalata bağımlılığını düşürmek için lüks ürünlerin ithalatını yasakladıklarını açıklamıştı.

IMF ile anlaşma

Pakistan, IMF ile 2019'da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı. Anlaşma gereği Pakistan'dan petrol ve elektrik ücretleri dahil pek çok kalemin sübvanse edilmemesi istenmişti.

İmran Han hükümeti 28 Şubat'ta görevdeyken petrol fiyatlarını düşürmüş ve bu fiyatları 4 ay dondurduğunu açıklamıştı. IMF ise petrol fiyatlarının sübvanse edilmesi sona erene kadar Pakistan'a vereceği 3 milyar dolarlık fonu durdurmuştu.

Han'ın görevden düşürülmesinin ardından göreve gelen Şahbaz Şerif hükümeti petrol fiyatlarını artırmayı reddetmişti. Yeni hükümet petrol fiyatlarını aylık 600 milyon dolar sübvanse etmişti. Bununla birlikte Şerif yönetimi de petrolü sübvanse miktarını düşürmüştü.

Mevcut durumda, Pakistan litre başına petrolü 9 Pakistan rupisi (74 kuruş) sübvanse ediyor. IMF ise sübvansenin kaldırılmasını talep ediyor.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Pakistan'a IMF ile görüşmelerinde destek vereceği iddia edildi - Son Dakika

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