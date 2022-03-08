ABD'nin Paterson şehrindeki sokağa yardımsever Türk kadının adı verildi - Son Dakika
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ABD'nin Paterson şehrindeki sokağa yardımsever Türk kadının adı verildi

08.03.2022 18:19
ABD'nin Paterson şehrindeki sokağa yardımsever Türk kadının adı verildi

NEW ABD'nin New Jersey eyaletindeki Paterson şehrinde bir sokağa, önceki ay Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk toplumunun sevilen isimlerinden Vildan Çelikel'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

NEW ABD'nin New Jersey eyaletindeki Paterson şehrinde bir sokağa, önceki ay Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk toplumunun sevilen isimlerinden Vildan Çelikel'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh'in önerisiyle meclise getirilen teklif, Paterson'daki Montclair Caddesi'nin isminin 23 Nisan'dan itibaren "Vildan Çelikel Yolu" olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Vildan Çelikel'in eşi Nahit Çelikel, AA muhabirine, alınan karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti, eşinin 25 yıl yaşadığı sokağa isminin verilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Çelikel, 23 Nisan'da sokağın tabelasının değiştirileceğini kaydederek, o günün ramazana denk geldiğini ve eşi için Türk, Amerikan toplumuna iftar yemeği vermeyi planladıkları belirtti.

Vildan Çelikel (59) 19 Ocak'ta Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Paterson'daki Türklere ait Mevlana Camisi'nin kuruluşunda aktif görev alan Çelikel, caminin kadın kolu başkanlığını yürütüyordu.

Yardımseverliği ile tanınan Çelikel, ABD'de Türklerin yoğun yaşadığı Paterson'da, Türk ve ABD toplumuna yönelik faaliyetleriyle tanınıyordu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New Jersey, 23 Nisan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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