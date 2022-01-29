ABD'nin Pennsylvania eyaletinde postayla oy kullanma hakkı yeniden tartışmaya açıldı - Son Dakika

NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki mahkeme, posta yoluyla oy kullanma hakkının eyalet yasalarını ihlal ettiğini belirtti.

Pennsylvania'da üç Cumhuriyetçi ve iki Demokrat yargıçtan oluşan kurul, son ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti tarafından büyük itiraz konusu olan posta yoluyla uzaktan oy kullanma yönteminin eyalet kanunlarına aykırı olduğu yönünde karar aldığını açıkladı.

Demokrat Vali Tom Wolf liderliğindeki eyalet yönetiminin, alt mahkeme tarafından alınan kararı vakit kaybetmeden Temyiz Mahkemesine taşıdığı ve bu mahkemenin 5'e 2 Demokratik çoğunluğa sahip olduğu bildirildi.

Söz konusu gelişmenin yıl içinde yeni bir vali ve senatör için seçime hazırlanan eyalette kafa karışıklığına yol açacağına, seçimlere şüphe düşürebileceğine dikkat çekildi.

2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde kullanılan 6,9 milyon oyun yaklaşık 2,5 milyonu posta yoluyla gerçekleşmiş, uzaktan oy kullananların ezici çoğunluğunu Demokrat seçmenler oluşturmuştu.

Eyaletteki seçmenlere posta yoluyla oy kullanma yetkisi, 2019'da Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Yasama Meclisi tarafından verilmişti.