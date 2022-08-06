ABD'de ev yangını: 3'ü çocuk 10 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de ev yangını: 3'ü çocuk 10 ölü

06.08.2022 10:07
ABD'de ev yangını: 3'ü çocuk 10 ölü

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir evde çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir evde çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye eri, yanan evin akrabalarına ait olduğunu, yangında 2 çocuğunu ve yakınlarını kaybettiğini belirtti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Nescopeck bölgesindeki bir evde yerel saatle 02.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Evdeki 3 kişi alevlerden kaçmayı başarırken, 3'ü çocuk toplam 10 kişi ise hayatını kaybetti. Söndürme çalışmalarına gelen itfaiyeci Harold Baker ise olay yerine geldiğinde yanan evin akrabalarına ait olduğunu fark etti. Baker yangında yaşamını yitirenlerin oğlu, kızı, kayınpederi, kayınbiraderi, baldızı, üç çocuk ve diğer iki akrabası olduğunu, çocuklarının teyzelerinin evini ziyaret ettiklerini söyledi.

"Denedik ama içeri giremedik"

İhbarın için verilen adresin yan taraftaki bir ev olduğunu ifade eden Baker, olay yerine yaklaşınca yanan evin akrabasına ait olduğunu fark ettiğini belirtti. 40 yıldır itfaiyecilik yapan 57 yaşındaki Baker, "Tek yapmak istediğim içeri girip bu insanlara, aileme ulaşmaktı. Tüm düşündüğüm buydu, onlara ulaşabilmek. Eve girmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Denedik ama içeri giremedik" dedi.

Polis, cansız bedenlerin küle dönen evden arama köpeklerinin yardımıyla çıkarıldığı belirtti. Pennsylvania Eyalet Polisi Derek Felsman da "İtfaiyeciler eve arkadan girmek için çaba sarf ettiler, ancak yoğun alev nedeniyle mümkün olmadı" dedi.

Verandada çıktığı tahmin edilen yangının nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. - PENNSYLVANIA

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Tayvan, Çin ordusunun 'Ada'ya yönelik saldırı simülasyonları' yaptığını bildirdi Son dakika haber... Tayvan, Çin ordusunun 'Ada'ya yönelik saldırı simülasyonları' yaptığını bildirdi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pennsylvania, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de ev yangını: 3'ü çocuk 10 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
08:49 Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
07:43 Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım
05:33 Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti
02:48 Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 büyükelçi merkeze çekildi, yerlerine yeni isimler atandı
00:48 Milyoner'e katılan yarışmacıdan büyük gaf! Yanlışlıkla yaptığı işi söyleyip konuyu değiştirdi
00:22 Milli Takım'ın hocası Kuntz futbolseverleri sinirlendirdi! Türkiye yerine Almanya'yı tercih etti
00:20 Denetimden kaçmak isterken yakalanan sürücüye 4 ayrı suçtan 4 bin 500 TL ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 10:08:48. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de ev yangını: 3'ü çocuk 10 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement