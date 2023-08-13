ABD'de bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 1 kişi kayıp - Son Dakika
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ABD'de bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 1 kişi kayıp

Son Güncelleme: 13.08.2023 14:04

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Plum bölgesinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise hala haber alınamıyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişiden de haber alınamadığı bildirildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki ev patlamasında 4 kişi hayatını kaybetti

ÇEVREDEKİ BİRÇOK EV DE HASAR GÖRDÜ

The New York Times'ın haberine göre, Pensilvanya'nın Plum bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle 3 ev yerle bir olurken, çevredeki birçok ev de hasar gördü.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki ev patlamasında 4 kişi hayatını kaybetti

4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİDEN HABER ALINAMADI

Plum Polis Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki ev patlamasında 4 kişi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayda yaralanan 2 kişinin durumunun stabil olduğu, 1 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'de bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 1 kişi kayıp - Son Dakika
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