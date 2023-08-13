ABD'de bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 1 kişi kayıp

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişiden de haber alınamadığı bildirildi.

ÇEVREDEKİ BİRÇOK EV DE HASAR GÖRDÜ

The New York Times'ın haberine göre, Pensilvanya'nın Plum bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle 3 ev yerle bir olurken, çevredeki birçok ev de hasar gördü.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİDEN HABER ALINAMADI

Plum Polis Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayda yaralanan 2 kişinin durumunun stabil olduğu, 1 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.