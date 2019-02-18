ABD'nin Petrol Sondaj Kulesi 3 Adet Arttı
10 dakika önce
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes, ABD’nin petrol sondaj kulesinin haftalık bazda artışını açıkladı. Şirket, bu hafta ABD’de bulunan petrol sondaj kulesi sayısının 3 adet arttığını belirtti. Petrol sondaj kulesi sayısı, ülkedeki petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimini simgeliyor. Ülkede petrol sondaj kulesi, bir önceki haftalık döneme göre 3 adet artış yakaladı. 9-15 […]The post ABD’nin Petrol Sondaj Kulesi 3 Adet Arttı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes
, ABD
'nin petrol sondaj kulesinin haftalık bazda artışını açıkladı. Şirket, bu hafta ABD'de bulunan petrol sondaj kulesi sayısının 3 adet arttığını belirtti.
Petrol sondaj kulesi sayısı, ülkedeki petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimini simgeliyor.
Ülkede petrol sondaj kulesi, bir önceki haftalık döneme göre 3 adet artış yakaladı.
9-15 Şubat döneminde ABD'deki 857'ye çıktı.
Petrol sondaj kulesi sayısında artış olması haftanın son işlem gününde fiyatların artmasına engel olamadı.
Cuma günü petrol fiyatlarında yüzde 2'yi aşan artış gözlemlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:21
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