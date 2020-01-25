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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
6 saat önce
ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:08 Kaynak: AA
ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet artış gösterdi.?
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet artarak 676'ya yükseldi.
Perşembe günü 62,04 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,62 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 54,20 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 55,59 dolardan kapanmıştı.
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