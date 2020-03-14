ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 7-13 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 683'e çıktı.

Perşembe günü 33,22 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 34,72 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 32,97 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 31,50 dolardan kapanmıştı.