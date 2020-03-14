ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

6 saat önce

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet arttı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı, System.String[]

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 7-13 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 683'e çıktı.

Perşembe günü 33,22 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 34,72 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 32,97 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 31,50 dolardan kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:40 Kaynak: AA
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