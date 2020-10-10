ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

10.10.2020 09:07
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı, System.String[]

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 arttı.

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3 - 9 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 193'e yükseldi.

Perşembe gününü 43,34 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 42,80 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,55 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 41,19 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Petrol, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi

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