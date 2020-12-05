ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet arttı.

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet arttı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Kasım-4 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 5 adet artarak 246'ya yükseldi. Perşembe gününü 48,71 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 49,05 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 46,09 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 45,64 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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