ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

30.01.2021 10:59
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı, System.String[]

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 arttı.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 6 artarak 295'e yükseldi.

Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda toplam 380 azalmış oldu.

Perşembe gününü 55,10 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 55,02 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 52,13 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 52,34 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Petrol, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi


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