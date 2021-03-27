ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 6 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 20 - 26 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 artarak 324'e yükseldi.

Öte yandan ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 340 azaldı.

Perşembe gününü 61,69 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 61,95 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 58,56 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 58,34 dolar seviyesinde tamamlamıştı.