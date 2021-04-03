ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

03.04.2021 09:13
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı, System.String[]

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 13 adet arttı.

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 13 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Mart-2 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 13 adet artarak 337'ye yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 225 adet azaldı.

Perşembe gününü 61,69 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 61,95 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 58,56 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 58,34 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi


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