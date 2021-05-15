ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 8 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 8 artarak 352'ye yükseldi

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 60 arttı.

Perşembe gününü 67,05 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 68,83 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 65,49 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 63,76 dolar seviyesinde tamamlamıştı.