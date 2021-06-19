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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

19.06.2021 09:22
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı, System.String[]

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 arttı.

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 8 artarak 373'e yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 189 arttı.

Perşembe gününü 73,08 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 73,51 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 71,64 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 71,04 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi


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