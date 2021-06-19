ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 arttı.

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 arttı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 8 artarak 373'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 189 arttı. Perşembe gününü 73,08 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 73,51 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 71,64 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 71,04 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Son Dakika

Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu

Meraklı kalabalık nefesini tutup izledi, kendisini 4. katın balkonundan boşluğa bıraktı

Ekipler de ne yapacağını şaşırdı! Suçüstü yakalanınca ''Ben yapmadım'' diyerek ağlayan hırsız, güçlükle sakinleştirildi

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı

Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti

Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu

Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız