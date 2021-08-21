ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 adet arttı.

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 adet arttı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre 8 adet artarak 405'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 222 adet arttı. Perşembe gününü 66,45 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,97 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 61,86 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 63,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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