ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı - Son Dakika

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

21.11.2020 08:41
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı, System.String[]

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı.

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 231'e geriledi.

Perşembe gününü 44,20 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 45,11 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 42,44 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 41,74 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, 20 Kasım, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı - Son Dakika Ekonomi


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