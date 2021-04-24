ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 1 adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 17- 23 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 343'e geriledi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 35 adet azaldı.

Perşembe gününü 65,59 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 65,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 62,05 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 61,43 dolar seviyesinde tamamlamıştı.