Son Dakika Haberleri: ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor
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ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor

1 saat önce

ABD'de ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 12,6 milyon varille rekor kırıldı.

ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor, System.String[]

ABD'de ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 12,6 milyon varille rekor kırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:16 
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ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor
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