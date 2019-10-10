ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor
1 saat önce
ABD'de ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 12,6 milyon varille rekor kırıldı.
ABD'de ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 12,6 milyon varille rekor kırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:16
ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor Dış basın, Barış Pınarı Harekatı'nı nasıl gördü? ABD'nin Türkiye'ye uygulamak istediği "ekonomik yaptırım paketi"nin detayları belli oldu Türkiye'nin başlattığı harekat sonrası altın ve dolar yükselişe geçti