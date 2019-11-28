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ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor

6 saat önce

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 12,9 milyon varile yükselerek yeni bir rekor kırdı.

ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor, System.String[]

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 12,9 milyon varile yükselerek yeni bir rekor kırdı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 107 bin varil arttı. Geçen hafta ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 7 bin varil, diğer eyaletlerde 100 bin varil artış gösterdi.

Böylece, 16-22 Kasım haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ABD'de yaklaşık 12,9 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi en son 2-8 Kasım haftasında 12,8 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.

Ham petrol stokları arttı

EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,3) artarak 452 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 0,4 milyon varil düşeceği yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 1,4 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,2) gerileyerek 636,2 milyon varil oldu.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 5,1 milyon varil (yüzde 2,3) artışla 226 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,2 milyon varil yükseliş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,8 milyon varil artmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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