ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor - Son Dakika
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ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor

6 saat önce

ABD'nin ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 13 milyon varile ulaşılarak yeni bir rekor kırıldı.

ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor, System.String[]

ABD'nin ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 13 milyon varile ulaşılarak yeni bir rekor kırıldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 97 bin varil arttı. Günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 3 bin varil düşerken, diğer eyaletlerde 100 bin varil artış gösterdi.

Böylece, 4-10 Ocak haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ABD'de yaklaşık 13 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi en son 16-22 Kasım haftasında 12,9 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.

Ham petrol stokları azaldı

Ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,5 milyon varil (yüzde 0,6) azalarak 428,5 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 0,5 milyon varil düşeceği yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 1,2 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişmedi ve 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 6,7 milyon varil (yüzde 2,7) artışla 258,3 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 3,4 milyon varil yükseliş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 9,1 milyon varil artmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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