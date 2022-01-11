ABD'nin Philadelphia kentinde düşen helikopterdeki 4 kişi kurtuldu - Son Dakika

NEW ABD'nin Philadelphia kenti yakınlarındaki Drexel bölgesine düşen ambulans helikopterdeki 4 kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu bildirildi.

Pennsylvania'nın Upper Darby Kasabası Polis Müfettişi Timothy Bernhardt, olay yerinde yaptığı basın açıklamasında, kazadan biri bebek 4 kişinin sağ kurtulması karşısında şaşkınlığını "Arkamda gördükleriniz mutlak bir mucize." sözleriyle ifade etti.

Bernhardt, helikopterin parçalanmadan bir kilise duvarı dibine düşebilmesinde, olay yerinde ağaç veya elektrik hattının bulunmamasının da etkili olduğunu söyledi.

Philadelphia'daki Pennstar Medical Hastanesine ait olduğu öğrenilen helikopterin, yoğun nüfusun yaşadığı bölgedeki kilisenin bahçesine çok az tahribatla düştüğü, kuyruğunun da yanı başında bulunduğu kaydedildi.

Helikopterdekilerin, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden kendi çabalarıyla çıkmayı başardıkları belirtildi.