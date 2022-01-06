ABD'nin Philadelphia şehrindeki yangında ölenlerin sayısı 12 olarak güncellendi - Son Dakika

NEW ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde, dün, bir evde çıkan yangında ölenlerin sayısı 12 olarak güncellendi.

Belediye Başkanı Jim Kenney, çarşamba sabah erken saatlerde 3 katlı tuğla bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 12 kişinin öldüğü olayla ilgili, "Şehrimizin tarihindeki en trajik günlerden birini yaşıyoruz. Bu kadar çok çocuğu kaybetmek çok yıkıcı." şeklinde konuştu.

Kent merkezindeki yangın son yıllara ülkedeki en ölümcül konut yangınları arasında yer aldı.

İtfaiye yetkilileri, yangına yaralanan iki kişinin tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtirken, binada olması gerekenden çok daha fazla kişinin yaşadığı ve yangın dedektörlerinden hiç birinin çalışmadığı bilgisini paylaştı.

Yerel medyada dün yayımlanan haberlerde, Philadelphia şehrinde 3 katlı binada çıkan yangında 13 kişinin öldüğü bildirilmişti.