ABD'nin Polonya'daki İleri Komuta Merkezi faaliyetlerine başladı - Son Dakika

ABD'nin Polonya'da kurduğu İleri Komuta Merkezi düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı.

Merkezi ABD'nin Kentucky eyaletindeki Fort Knox'ta bulunan ABD 5. Kolordusuna bağlı olarak Polonya'nın Poznan kentinde kurulan İleri Komuta Merkezi bugün düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı. ABD'nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher ile Polonyalı ve ABD'li bazı üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törende konuşan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'nın ABD'nin ana müttefiklerinden biri haline geldiğini, iki ülke arasındaki işbirliğinin örnek şekilde devam ettiğini aktardı.

Geçtiğimiz günlerde Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın onayladığı Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması'na (EDCA) atıfta bulunan Marisuz Blaszczak, "Bugün bu anlaşmanın hayata geçişine tanıklık ediyoruz, anlaşma hükümlerinin uygulanmasına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya ile ABD'nin ortak eylemlerinin yalnızca Polonya'nın güvenliğini değil, NATO'nun doğu kanadı ile "tüm özgür dünyanın" güvenliğine hizmet ettiğini belirten Blaszczak, ABD'nin İleri Komuta Merkezi'ni Polonya'ya kurmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Polonyalı Bakan, "Polonya topraklarında İleri Komutan Merkezi'nin varlığı potansiyel saldırganı caydırmanın garantisi. Merkez, NATO'nun doğu kanadında görev yapan ABD kara ordularının yönetecek, merkezin topraklarımızdaki varlığı ihtiyaç duyulması halinde ABD güçlerinin Polonya'ya muhtemel transferini de hızlandıracaktır. İşbirliğimiz çerçevesinde Polonya'da ABD 5. Kolordusuna bağlı İleri Komuta Merkezi'nin faaliyete geçmesinden ötürü gurur duyuyoruz" dedi.

Törende söz alan ABD'nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher ise yaptığı konuşmada, bugün iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi kadar, Avrupa'nın güvenliğinin güçlendirilmesi konusunda da çok önemli bir adım attıklarını ifade etti. Mosbacher, İleri Komuta Merkezi'nin iki ülke silahlı kuvvetlerini daha da yakınlaştıracağını, bu sayede önümüzdeki yıllarda gerçekleştirecekleri operasyonlarda daha iyi entegrasyon ve optimizasyon sağlanacağını belirtti.

Öte yandan operasyonel planlama ve Avrupa'daki ABD kara ordularının rotasyonunu yönetecek İleri Komuta Merkezi'nin kurulması ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı Blaszczak'ın 15 Ağustos'ta imzaladıkları savunma anlaşmasıyla kararlaştırılmıştı.

-İHA-