ABD'nin Portland kentinde federal güvenlik güçlerinin yetkileri kısıtlandı - Son Dakika

ABD'nin Oregon eyaleti Bölge Mahkemesi, federal güvenlik güçlerinin, polis şiddeti karşıtı protestoların sürdüğü Portland kentinde gazetecileri ve insan hakları örgütü gözlemcilerini tutuklamasını ve güç kullanmasını kısıtladı.

Oregon Bölge Mahkemesi Yargıcı Michael Simon, kentteki federal güvenlik güçlerinin gazetecileri ve insan hakları örgütleri gözlemcilerini tutuklama ve güç kullanma yetkilerini sınırladı.

Yargıç Simon'un kararı, önceki gün kentteki protestolara destek veren Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler'in federal güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesine maruz kalmasının ardından geldi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Oregon Şubesi Başkan Vekili Jann Carson, federal güvenlik güçlerinin yetkilerinin kısıtlanması kararını "hukukun üstünlüğünün zaferi" şeklinde niteledi.

ACLU, bir çok gazetecinin güvenlik güçleri tarafından kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla, federal güvenlik güçlerinden sorumlu ABD İç Güvenlik Bakanlığına dava açmıştı.

ABD Adalet Bakanlığından "güç kullanımı" soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı Bağımsız Denetleme Kurumunun, federal güvenlik güçlerinin Portland ve başkent Washington DC'deki güç kullanımı konusunda soruşturma kararı aldığı bildirilmişti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte protestolar düzenlenmişti.

Ülke geneline yayılan protestoların kontrol altına alınması için Trump yönetimi bazı şehirlere federal güvenlik güçlerini göndermek zorunda kalmıştı.

Protestoların devam ettiği Oregon eyaletinin Portland kentinde, göstericilerle kentte bulunan federal güvenlik güçleri arasında gerginlikler halen devam ediyor.