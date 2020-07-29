ABD'nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor
Protestodan detaylar Federal güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik PORTLAND - ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde, polis şiddeti karşıtı protestolar devam etti.
Protestodan detaylar
Federal güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik PORTLAND - ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde, polis şiddeti karşıtı protestolar devam etti. Gösterilerin sürdüğü kentte, göstericilerle kentte bulunan federal güvenlik güçleri arasında gerginlikler halen devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:10
Kaynak: AA
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