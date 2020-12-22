ABD'nin prestijli askeri akademisinde büyük kopya skandalı - Son Dakika
BBC

ABD'nin prestijli askeri akademisinde büyük kopya skandalı

22.12.2020 10:32
ABD'nin prestijli askeri akademisinde büyük kopya skandalı, System.String[]

ABD ordusuna subay yetiştiren prestijli West Point Askeri Akademisi'nde son 44 yılın en büyük kopya skandalı yaşandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan 70'ten fazla öğrencinin matematik sınavında kopya çektiği ortaya çıktı.

Harp okulu öğrencilerinin çoğu Mayıs'taki sınavda kopya çektiğini itiraf etti.

Bazı eğitmenlerin sınav kağıtlarından şüphelenmesiyle ortaya çıkan skandala karışan öğrencilerinden 72'sinin birinci sınıf, birinin de ikinci sınıfta okuduğu belirtiliyor.

Altı aylık rehabilitasyona gönderildiler

Kopya çektiğini kabul eden öğrencilerinden 55'i altı aylık rehabilitasyon programına gönderildi.

ABD medyasına göre bu öğrencilerin eğitimleri boyunca gözlem altında olacakları açıklandı.

Kopya çeken öğrencilerden bazıları, okulu bırakma kararı aldığı için haklarındaki disiplin soruşturması düşürüldü.

Kopya çeken bazı öğrencilerin de yine öğrencilerden oluşan disiplin kuruluna çıkacakları belirtiliyor.

Kurul, kopya çeken öğrencilerin okuldan mı atılacağına yoksa başka şekilde mi cezalandırılacağına karar verecek.

'Harp okulu öğrencisi yalan söylemez, kopya çekmez'

West Point'in Disiplin Kuralları'nda "Bir harp okulu öğrencisi yalan söylemez, kopya çekmez, çalmaz ve bunları yapanlara müsamaha göstermez" deniyor.

Akademinin komutanı Tuğgeneral Darryl Williams, okulun güçlü ve işleyen bir akademik standartı olduğunu belirterek öğrencilerin bu ilkelere uygun davranması gerektiğini söyledi.

Associated Press ajansına göre, West Point'teki en büyük kopya skandalı 1976'da yaşandı.

Elektrik mühendisliği bölümünde kopya çektiği belirlenen 153 öğrenci okuldan atılmış ya da okulu bırakmıştı.

Ancak soruşturmanın yürütülüş biçimiyle ilgili şikayetler sonrasında bu öğrencilerin çoğu okula geri alınmış ve mezun olmalarına izin verilmişti.

Ünlü generallerin okulu

West Point Askeri Akademisi, New York'un yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

ABD'nin birçok ünlü generali buradan mezun oldu.

Bu generaller arasında Amerikan İç Savaşı'nın rakipleri Ulysses S. Grant ve Robert E. Lee ile İkinci Dünya Savaşı'ndaki Amerikalı komutanlar Douglas MacArthur ve Dwight Eisenhower da bulunuyor.

ABD'nin prestijli askeri akademisinde büyük kopya skandalı

Amerika Birleşik Devletleri, Rehabilitasyon, Koronavirüs, Mayıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin prestijli askeri akademisinde büyük kopya skandalı - Son Dakika Dünya

BBC

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