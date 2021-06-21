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ABD'nin Pyongyang yönetimiyle görüşme sinyallerinin ardından Çin ve Kuzey Kore'den safları sıklaştırma çağrısı - Son Dakika

ABD'nin Pyongyang yönetimiyle görüşme sinyallerinin ardından Çin ve Kuzey Kore'den safları sıklaştırma çağrısı

21.06.2021 17:57
ABD'nin Pyongyang yönetimiyle görüşme sinyallerinin ardından Çin ve Kuzey Kore'den safları sıklaştırma çağrısı, System.String[]

ABD'nin Pyongyang yönetimiyle görüşme isteğine dair sinyallerin ardından Çin ve Kuzey Kore safları sıklaştırmaya hazırlanıyor.

ABD'nin Pyongyang yönetimiyle görüşme isteğine dair sinyallerin ardından Çin ve Kuzey Kore safları sıklaştırmaya hazırlanıyor.

South China Morning Post'un haberine göre, Kuzey Kore'deki Çin Büyükelçisi Li Jinjun, Kore İşçi Partisi'nin (KİP) resmi yayın organı Rodong Sinmun Gazetesi'nde kaleme aldığı makalede, taraflar arasında eğitim, kültür, sağlık ve tarım alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi, kalıcı ve kırılmaz dostluklarında yeni başlangıç noktası için iletişimi artırmaları gerektiğini kaydetti.

Li, Çin ve Kuzey Kore'nin acılardan ortaya çıkan ülkeler olduğunu ve barışın değerini bildiklerini vurgulayarak, "İletişimimizi ve koordinasyonumuzu güçlendirmek için Kuzey Kore ile çalışmak konusunda istekliyiz ve bölgede uzun süreli barış ve istikrarı sağlamak, bölgesel barış ve istikrar ve refaha olumlu katkı yapmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çin'deki Kuzey Kore Büyükelçisi Ri Ryong-nam ise Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) resmi yayın organı People's Daily Gazetesi'nde yazdığı yazıda, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın değişmeyeceği ve zayıflamayacağını işaret ederek, "İki ülke liderleri arasındaki derin ilgiyle ekonomik, siyasi, askeri, kültürel ve diğer alanlardaki dostluk gelişmeye devam ederek Kore Yarım adasındaki güvenlik, istikrara katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen hafta yapılan KKİP toplantısında, ABD tarafıyla "hem diyalog hem de karşılaşmaya" hazır olunması çağrısında bulunmuştu.

Kuzey Kore özel temsilcisi Sung Kim da Pyongyang yönetiminin nükleer programı ve durdurulan görüşmeler hakkında Güney Koreli ve Japon yetkililerle görüşmesinin ardından ABD'nin müzakere tekliflerine yakında Kuzey tarafından olumlu bir cevap almayı umduğunu söylemişti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Pyongyang yönetimiyle görüşme sinyallerinin ardından Çin ve Kuzey Kore'den safları sıklaştırma çağrısı - Son Dakika


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