Son Dakika Haberleri: ABD'nin Rosneft'e Yönelik Tehditleri Anlamsız"

ABD'nin Rosneft'e Yönelik Tehditleri Anlamsız"

2 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin Rus enerji şirketi Rosneft'e 2014'ten beri yaptırım uygulandığı belirtilerek, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Venezuela ile iş birliği yürüttüğü için Rosneft'e yönelik tehditleri anlamsız.

ABD'nin Rosneft'e Yönelik Tehditleri Anlamsız
Rusya Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin Rus enerji şirketi Rosneft'e 2014'ten beri yaptırım uygulandığı belirtilerek, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Venezuela ile iş birliği yürüttüğü için Rosneft'e yönelik tehditleri anlamsız. Şirket, çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya destek verdiği gerekçesiyle Rusya merkezli Evrofinance Mosnarbank'ı da yaptırım listesine aldığı anımsatıldı.

ABD'nin yaptırımları uygulamaya karar verdiği bildirilen açıklamada, "Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya gayri meşru lider diyen ABD, onun egemen bir devletin seçilmiş başkanı olduğunu unutuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin Rosneft'e 2014'ten beri yaptırım uyguladığına işaret edilerek, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Venezuela ile iş birliği yürüttüğü için Rosneft'e yönelik tehditleri anlamsız. Şirket çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Washington yönetimi yüzünden Rosneft ile iş birliğini durdurmak zorunda kalan ABD'li şirketler ise ciddi zarar gördüler." değerlendirmesinde bulunuldu.

Pompeo, bir süre önce yaptığı açıklamada, Venezuela'dan petrol almaya devam etmesi nedeniyle Rosneft'in ABD tarafından uygulanan yaptırımları deldiğini savunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:42 Kaynak: AA

Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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