Son Dakika Haberleri: ABD'nin Rusya'dan Petrol İthalatı Son 4 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı

ABD'nin Rusya'dan Petrol İthalatı Son 4 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı

58 dakika önce

ABD’nin bu yıl içinde dünyanın en büyük petrol ve petrol ürünleri ihracatçısı olma özelliğini, bu unvanı 70 yıldır elinde bulunduran Suudi Arabistan’ın elinden alacağı, haliyle Rusya’yı da geride bırakacağı haberleri dünya basınına yansıdıktan hemen sonra bir başka “ilginç” haber: ABD, Rusya’dan petrol ithalatını arttırdı. Bir yandan üretimde dünyanın “1 numarası” olmaya yürüyen ABD, yaptırımlarla bunalttığı, […]The post ABD’nin Rusya’dan petrol ithalatı son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı appeared first on Enerji Enstitüsü.

ABD'nin Rusya'dan Petrol İthalatı Son 4 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı, System.String[]
ABD'nin bu yıl içinde dünyanın en büyük petrol ve petrol ürünleri ihracatçısı olma özelliğini, bu unvanı 70 yıldır elinde bulunduran Suudi Arabistan'ın elinden alacağı, haliyle Rusya'yı da geride bırakacağı haberleri dünya basınına yansıdıktan hemen sonra bir başka "ilginç" haber: ABD, Rusya'dan petrol ithalatını arttırdı.

Bir yandan üretimde dünyanın "1 numarası" olmaya yürüyen ABD, yaptırımlarla bunalttığı, enerji savaşlarında en büyük rakibi saydığı Rusya'dan petrol alımını neden son 4 yılın en yüksek seviyesine çıkardı?

ABD'nin günde 150 bin ton Rus ham petrolü almasının sebebi ne?

Washington bir yandan Rusya'ya yaptırımlar uygılayıp, özellikle AB'de "enerji tekeli" konumunu yıkmaya çalışırken, kendi şirketlerinin Rusya'dan artan petrol alımlarına neden kayıtsız kalıyor?

Uzmanlara göre bunun güncel nedeni, şu anda ABD'nin Venezüela'ya uyguladığı yaptırım yüzünden doğan ithal petrol açığını kapatma gereği.

Uluslararası Enerji Kurumu'na göre temel nedenlerden biri de, Rusya'nın ürettiği Ural petrolünün fiyatının, ABD'de üretilen kaya petrolüne kıyasla daha ucuz olması.

Sadece 22 Şubat-1 Mart dönemimde Rus şirketlerinin ABD'ye tankerlerle 3 milyon varilden fazla petrol sattıkları bildiriliyor.

Rusya Petrol ve Gaz Sanayicileri Birliği uzmanı Rustam Tankayev, Business FM'e konuyu analiz ederken, "ABD'nin son yıllarda üretimin arttırdığı kaya petrolü çok kaliteli ama fiyatı çok yüksek. Hatta dünyanın en pahalı petrolü. İç piyasada pompa fiyatlarının artmamamsı için bu pahalı petrolü Venezüela ve Kanada'dan alınan daha ucuz petrolle karıştırıyorlar. Kanada'da üretim az, Venezüela ise artık yaptırım altında. Dünya piyasasında ucuz ürün olarak Rus Ural petrolü var. Aslında ABD Rusya'dan enerji kaynağı almaya kategorik olarak karşı ama ekonominin kanunları işliyor ve daha ucu olduğu için Rus petrolü alıyorlar" dedi.

TeleTrade'in baş analisti Peter Puşkarev ise, ABD'nin Rus petrolğ alma politikasını "zorunlu bir önlem" olarak nitelendirdi. Puşkarev, "Çünkü kendisi dünyanın en büyük üç petrol üreticisinden biri olan ABD, rafinerlerininin tam kapasite çalışmasını sürdürebilmek için her gün en az 7 milyon varil ihhracat yapmak zorunda. Bu bağlamda, Amerikalılar sadece Rusya'dan değil, Venezüela'nın açığını kapatmak için Meksika ve Suudi Arabistan'dan da alımları artırdı. Ekonomiyi siyasetle karıştırmıyorlar" diye konuştu.

Bu arada ABD amragosu karşısında Venezüela, daha aktif olarak Hindistan, Çin ve İngiltere'ye petrol ihraç etmeye başladı.

ABD'nin yakın zamanda petrol üretiminde "dünyanın 1 numarası" olacağı haberleri geöen hafta gündeme gelmişti:

Uluslararası Enerji Ajansı'na (UEA) göre Amerika 2024 yılı itibariyle Rusya'dan daha fazla petrol ihracatı yapar hale gelecek ve Suudi Arabistan'ın da dünyanın en büyük petrol ihracatçısı tahtını sallıyor olacak.

UEA yıllık yayınladığı 5 yıllık petrol görünüm raporunda, zaten günlük 12 milyon varillik ham petrol üretiminin tüketici ve üretici beklentilerine göre 2024 yılına kadar 4 milyon varil daha artmasının beklendiği belirtildi.

Paranaaliz.Com'un aktardığına göre, UEA İcra Direktörü Fatih Birol "Amerikan kaya gazı devriminde ikinci dalga geliyor" dedi.

Birol, Amerika'nın petrol ve LNG alanlarındaki payını artıracağına ve bu durumun uluslararası petrol ve gaz ticaret akımlarını sarsacağını belirtiyor.

UEA raporunda önümüzdeki beş yıl içerisinde OPEC içerisindeki üretim artışının büyük ölçüde Irak'tan gelmesinin beklendiği tahmin edildi.

Irak'ın Venezuela ve İran'dan kaynaklanan üretim kesintilerini yerine koymaya yardım ederek dünyanın en büyük üçüncü yeni arz kaynağı olacağı düşünülüyor.

Amerika ve Irak'a ek olarak, Brezilya, Norveç ve Güney Afrika'daki Guyana'nın artan petrol talebini karşılamaya yardımcı olacakları dile getirildi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:41 

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Sektörel
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