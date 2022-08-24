ABD'nin Rusya tehdidi ne tür sonuçlar doğurur? Türk iş insanlarından merak edilen soruya cevap geldi - Son Dakika
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ABD'nin Rusya tehdidi ne tür sonuçlar doğurur? Türk iş insanlarından merak edilen soruya cevap geldi

24.08.2022 23:02

ABD, Türk şirketlerini Ruslarla çalışmaması konusunda uyardı. Türk iş insanları, ABD'nin bu tehdidinin nasıl bir etki yaratacağı yönündeki soruları cevapladı. İş insanlarına göre uyarı yaptırıma dönüşürse ticaret ve yatırımlar olumsuz etkilenebilir.

ABD Hazine Bakanlığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) Türk şirketlerinin yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmamalarına yönelik bir uyarı mektubu gönderdi.

TÜSİAD ise yaptığı açıklamada ABD ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere 30'dan fazla ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırım kararları aldığını hatırlatarak söz konusu mektubun Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşıldığını duyurdu. Peki bu durum Türkiye'deki şirketleri ve finansal kurumları nasıl etkileyecek?

"YAPTIRIM RİSKİNE MARUZ KALABİLİRSİNİZ"

New York merkezli finans gazetesi Wall Street Journal'ın ilk olarak duyurduğu habere göre ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun kaleme aldığı mektupta, "Yaptırım uygulanan Rus kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin, Türkiye'nin finansal kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın" uyarısı yer aldı.

"ŞİRKETLER YASAL ÇERÇEVE DIŞINA ÇIKMIYOR"

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo, hafta sonu ise Türk mevkidaşı Yunus Elitaş'a "Rus kurum ve kişilerin Türkiye'yi kullanarak yaptırımdan kaçınma girişimlerinden" duyduğu endişeyi dile getirmişti. İş dünyası ABD'den gelen uyarının Türkiye merkezli şirketler açısından psikolojik etkilerinin olabileceği ancak şirketlerin yasal çerçeve dışına çıkmadığı görüşünde.

"DEVLETLER, DEVLETLERLE MUHATTAP OLUR"

DW Türkçe'ye konuşan Rus- Türk İş Adamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan, ABD'nin resmi kuruluşlarının, TÜSİAD gibi iş dünyasının temsilcisi bir kuruma uyarı mektubu göndermesinin çok ilginç olduğunu söylüyor. "Devletler devletlerle muhatap olur. Bunun kültürü de uygulaması da bu şekildedir" diyen Karaaslan, bu mektubun gönderilme sebebini de anlamanın mümkün olmadığını ifade ediyor. Karaaslan, "Çünkü Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hep yaptırımlar çerçevesinde devam ediyor. Yapılan işler, satın almalarda bunlara uygun davranılıyor. ve o konu hep bir standart içinde, bir yasal çerçeve içinde" diyor.


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Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Türkiye, Türk İş, Güncel, Son Dakika

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