ABD'nin 'sahte Suudi Prensi'ne 18 yıl hapis cezası verildi

Florida eyaletinde yaklaşık 30 yıldır Suudi Arabistan Prensi olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan Anthony Gignac adlı kişi yakalanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

48 yaşındaki sahte prens Gignac'ın, 8 milyon dolardan fazla dolarlık dolandırıcılık yaptığı açıklandı.

AFP'nin haberine göre sahte prens iş insanlarına yatırım yapacağı sözü vererek para topluyordu.

Kararı açıklayan Florida Güney bölgesi savcısı Fajardo Orshan "Son 30 yıldır Anthony Gignac kendisini Suudi prensi olarak tanıtarak tüm dünyadan birçok yatırımcıyı manipule edip, dolandırdı" dedi.

Cezaevine gönderilen Gignac'ın sahte kimliğiyle yaşadığı lüks hayatın ayrıntıları da ortaya çıktı.

Kendisini Khalid Bin Al-Saud olarak tanıtan Gignac, Miami'nin zengin muhiti olan Fisher Adası'nda yaşıyordu ve sahte diplomatik plaka taşıyan bir Ferrari'si vardı.

Pahalı mücevherler takıyor, özel jetlerle ve sahte diplomatik plakalı araçlarla seyahat ediyor, kendisini "Sultan" olarak tanıtan kartvizitler dağıtıyordu. AFP'nin haberine göre sahte prensin bir koruma ordusu bile bulunuyordu.

Gignac, ziyaret ettiği iş insanları ve yatırımcılardan kraliyet protokollerine göre hareket etmelerini istiyordu.

Onlarca insan, yatırım yapacağı inancıyla sahte prensin banka hesaplarına para gönderdi. Gignac ise bunlarla yatırım yapmak yerine parayı tasarım kıyafetlere, yatlara ve özel jetlere harcadı.

Kolombiya doğumlu "Khalid Bin Al-Saud"

Kolombiya doğumlu Gignac'ın, 7 yaşında ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan bir aile tarafından evlat edinilmiş olduğu açıklandı.

Gignac, 17 yaşında ise sahte Suudi prensi kimliğine büründü.

Aradan geçen 30 yıl boyunca Gignac 11 kez dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı ancak Gignac'ın Prens Khalid kimliği ortaya çıkarılamadı.

Domuz eti yakalattı

Gignac'ın sahte kimliğiyle yarattığı lüks hayatı Mayıs 2017'de, Miami'de lüks bir otele yatırım yapmak istemesiyle çökmeye başladı.

Miami Herald'ın haberine göre otelin sahipleri, görüşmeler sürerken Gignac'ın sürekli olarak domuz eti ürünleri yemek istemesinden şüphelendi.

Bu şüphe üstüne otel sahipleri özel bir güvenlik şirketinden Gignac'ı araştırmasını istedi. Araştırma daha sonra federal boyuta taşındı ve sahte prensin dünyası çöktü.