ABD'nin salıncak eyaletlerinden olan ve 29 delegeye sahip Florida'da ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 66'sı sayıldı. - Son Dakika

ABD'nin salıncak eyaletlerinden olan ve 29 delegeye sahip Florida'da ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 66'sı sayıldı. Demokratların adayı Joe Biden sayılan oyların yüzde 50,8'ini, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise oyların yüzde 48,3'ünü aldı. - WASHINGTON