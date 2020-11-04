ABD'nin salıncak eyaletlerinden olan ve 29 delegeye sahip Florida'da ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 66'sı sayıldı. - Son Dakika

ABD'nin salıncak eyaletlerinden olan ve 29 delegeye sahip Florida'da ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 66'sı sayıldı.
04.11.2020 03:47
ABD'nin salıncak eyaletlerinden olan ve 29 delegeye sahip Florida'da ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 66'sı sayıldı.
ABD'nin salıncak eyaletlerinden olan ve 29 delegeye sahip Florida'da ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 66'sı sayıldı. Demokratların adayı Joe Biden sayılan oyların yüzde 50,8'ini, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise oyların yüzde 48,3'ünü aldı. - WASHINGTON
Son Dakika Urla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Bakan Koca, korona testi pozitif çıkanların izlemesi gereken yol haritasını paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız