ABD'nin San Diego şehrinde askeri gemide yangın - Son Dakika

ABD'nin San Diego şehrinde askeri gemide yangın

ABD'nin San Diego şehrinde 200 kişinin içinde bulunduğu askeri gemide yangın çıktı.

ABD'nin San Diego şehrinde 200 kişinin içinde bulunduğu askeri gemide yangın çıktı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde Deniz Üssü'ndeki USS Bonhomme Richard adlı askeri gemide sebebi henüz bilinmeyen bir patlama ardından da yangın çıktı. En az bir kişinin dumandan zehirlendiği yangına müdahale devam ediyor. Üssün basın sorumlusu Krishna Jackson, yangının sabah 9 sularında çıktığını, şu ana kadar bir kişinin dumandan zehirlendiğini doğruladı. 840 metrelik hücum gemisinde çıkan yangının sebebi ve nerede başladığı henüz bilinmiyor. Yaklaşık 200 denizci ve subayın gemide olduğu tahmin ediliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, San Diego, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'nin San Diego şehrinde askeri gemide yangın - Son Dakika Dünya
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