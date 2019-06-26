ABD'nin San Francisco kenti elektronik sigara satışını yasakladı

San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri'nin elektronik sigara satışını yasaklayan ilk büyük kenti oldu. Kaliforniya eyaletine bağlı kentin Yönetim ve Denetim Kurulu, 25 Haziran'da yaptığı toplantıda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alınmadan e-sigara satış ve dağıtımının yapılamayacağına hükmetti.ABD genelinde birçok eyalet ve büyük şehirde kent konseyleri aromalı e-sigara satışlarını yasaklamayı ve tütün ürünleri alma yaşını da 18'den 21'e çıkarmayı planlıyor.