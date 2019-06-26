Son Dakika Haberleri: ABD'nin San Francisco kenti elektronik sigara satışını yasakladı
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ABD'nin San Francisco kenti elektronik sigara satışını yasakladı

26 dakika önce

San Francisco, ABD'nin elektronik sigara satışını yasaklayan ilk büyük kenti oldu. Kaliforniya eyaletine bağlı kentin Yönetim ve Denetim Kurulu, 25 Haziran'da yaptığı toplantıda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alınmadan e-sigara satış ve dağıtımının yapılamayacağına hükmetti

ABD'nin San Francisco kenti elektronik sigara satışını yasakladı, System.String[]
San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri'nin elektronik sigara satışını yasaklayan ilk büyük kenti oldu. Kaliforniya eyaletine bağlı kentin Yönetim ve Denetim Kurulu, 25 Haziran'da yaptığı toplantıda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alınmadan e-sigara satış ve dağıtımının yapılamayacağına hükmetti.

ABD genelinde birçok eyalet ve büyük şehirde kent konseyleri aromalı e-sigara satışlarını yasaklamayı ve tütün ürünleri alma yaşını da 18'den 21'e çıkarmayı planlıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:08 
Kaliforniya, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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