Son Dakika Haberleri: ABD'nin San Francisco şehrinde bir binaya Greta Thunberg'in dev resmi yapıldı
Son Dakika Dünya ABD'nin San Francisco şehrinde bir binaya Greta Thunberg'in dev resmi yapıldı - Son Dakika Dünya

ABD'nin San Francisco şehrinde bir binaya Greta Thunberg'in dev resmi yapıldı

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde bir binanın duvarına İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in resmi yapıldı. Şehir merkezindeki Union Meyda'nında yaklaşık 15 metre yüksekliğinde ve 10 metre genişliğindeki duvar resmi Arjantinli sanatçı Andres Petreselli imzası taşıyor.

ABD'nin San Francisco şehrinde bir binaya Greta Thunberg'in dev resmi yapıldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Francisco şehrinde bir binanın duvarına İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in resmi yapıldı.


Şehir merkezindeki Union Meydanı'nda yaklaşık 15 metre yüksekliğinde ve 10 metre genişliğindeki duvar resmi Arjantinli sanatçı Andres Petreselli imzası taşıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Greta Thunberg, San Francisco, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı ABD Başkanı Trump, "S-400'lerle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:05:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin San Francisco şehrinde bir binaya Greta Thunberg'in dev resmi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]