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ABD'nin San Francisco şehrinde bir binaya Greta Thunberg'in dev resmi yapıldı
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde bir binanın duvarına İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in resmi yapıldı.
Şehir merkezindeki Union Meyda'nında yaklaşık 15 metre yüksekliğinde ve 10 metre genişliğindeki duvar resmi Arjantinli sanatçı Andres Petreselli imzası taşıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Francisco şehrinde bir binanın duvarına İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in resmi yapıldı.
Şehir merkezindeki Union Meydanı'nda yaklaşık 15 metre yüksekliğinde ve 10 metre genişliğindeki duvar resmi Arjantinli sanatçı Andres Petreselli imzası taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:01
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