ABD'nin Sana Büyükelçiliği: Husiler, Yemenli çalışanımızı alıkoydu - Son Dakika
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ABD'nin Sana Büyükelçiliği: Husiler, Yemenli çalışanımızı alıkoydu

25.02.2022 20:14
ABD'nin Sana Büyükelçiliği: Husiler, Yemenli çalışanımızı alıkoydu

ABD'nin Sana Büyükelçiliği, İran destekli Husilerin elçilikte çalışan bir Yemenliyi alıkoyduğunu duyurdu.

ABD'nin Sana Büyükelçiliği, İran destekli Husilerin elçilikte çalışan bir Yemenliyi alıkoyduğunu duyurdu.

Büyükelçilikten alıkoyma olayına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Husilerin başka bir çalışanı daha alıkoyduğunu teyit etmekten üzüntü duyuyoruz. Alıkonulan çalışanlarımızla ilgili meseleyi halk ve dünya kamuoyu nezdinde canlı tutmamıza yardımcı olacağınızı umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Çatışmada piyon olarak kullandıkları masum Yemenlileri alıkoymaktan Husilerin sorumlu olduğu" ifade edilen açıklamada, alıkonulan çalışanın kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yerel basında yayımlanan haberlerde, Husilerin alıkoyduğu kişinin Büyükelçilik Basın Ataşesi'nin Müdür Yardımcısı Abdurrahman Seyf eş-Şerabi olduğu aktarıldı.

Husilerden ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İnsan hakları raporlarına göre Husiler, ABD'nin Sana Büyükelçiliğinin eski çalışanlarından yaklaşık 10 kişiyi aylardır alıkoyuyor.

Husilerin 2015 yılının başlarında başkent Sana ve diğer birkaç ilin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ABD dahil olmak üzere Yemen'deki diplomatik misyonların çoğu Sana'yı terk etmişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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