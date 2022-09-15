ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden Sırp lider Dodik'e "kabadayı" nitelemesi - Son Dakika
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ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden Sırp lider Dodik'e "kabadayı" nitelemesi

15.09.2022 17:04
ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden Sırp lider Dodik'e "kabadayı" nitelemesi

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in "güvenlik servislerinin ABD'nin Saraybosna Büyükelçisini gizlice dinlediği" yönündeki iddialarını "kabadayılık" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in "güvenlik servislerinin ABD'nin Saraybosna Büyükelçisini gizlice dinlediği" yönündeki iddialarını "kabadayılık" olarak nitelendirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik'in "güvenlik servislerinin, ABD'nin Saraybosna Büyükelçisini gizlice dinlediğine" dair iddialarını sert dille eleştiren Büyükelçilik, Dodik'in, "ayrılıkçı politikasıyla" Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin geleceğiyle "kumar oynadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçilik Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Özelde söylediklerimiz, açıkça söylediklerimizle aynı. ABD, Bosna Hersek'in egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve çok ırklı karakterine bağlı kalmaya devam ediyor ve istikrarı bozan, Dayton (Barış Anlaşması) karşıtı her türlü eyleme yanıt vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

Dodik'in "Bosna Hersek içinde bağımsız bir RS" arayışının RS ve sakinleri için "koruyucu" olmadığına yer verilen paylaşımda, "Dodik'in kabadayılığı, Sırp Cumhuriyeti'nin 'devlet' olmadığını gerçeğini değiştiremez." denildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden Sırp lider Dodik'e "kabadayı" nitelemesi - Son Dakika
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