Son Dakika Haberleri: ABD'nin Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

ABD'nin Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 186 metre uzunluğunda ki, USS Fort McHenry (LSD-43) adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara denizine açıldı.

ABD'nin Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 186 metre uzunluğunda ki, USS Fort McHenry (LSD-43) adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara denizine açıldı.

 

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) isimli savaş gemisi, geçtiğimiz pazar akşamı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Gemi bugün saat 09.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisine güvenlik nedeniyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisinin ön kısmında bulunan uçaksavarın başında bir askerin beklediği görüldü. ABD savaş gemisi saat 10.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan çıkarak Marmara Denizi'ne açıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:54 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel
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