Son Dakika Haberleri: ABD'nin Savunma Bakanı adayı Esper'den S-400 açıklaması
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ABD'nin Savunma Bakanı adayı Esper'den S-400 açıklaması

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının yanlış bir karar olduğunu savundu.

ABD'nin Savunma Bakanı adayı Esper'den S-400 açıklaması, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının yanlış bir karar olduğunu savundu.

ABD Kongresi'nin silahlı hizmetler komitesinde senatörlerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almasını değerlendirdi. Türkiye'nin uzun zamandır NATO üyesi olan oldukça kabiliyetli bir müttefik olduğunu vurgulayan Esper, "Öte yandan S-400 hakkında aldıkları karar yanlış ve hayal kırıklığı oluşturuyor" düşüncesini savundu. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:56 Kaynak: İHA
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