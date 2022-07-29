ABD'de feribot iskeleye çarptı - Son Dakika
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ABD'de feribot iskeleye çarptı

29.07.2022 11:54
ABD'de feribot iskeleye çarptı

ABD'nin Seattle kentinde iskeleye çarpan feribotta ve içerisindeki 2 araç da büyük hasar meydana geldi.

ABD'nin Seattle kentinde iskeleye çarpan feribotta ve içerisindeki 2 araç da büyük hasar meydana geldi.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bir feribot, yanaştığı iskeleye çarptı. Feribotta ve içerisindeki 2 araçta büyük hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, kazanın nedenine yönelik çalışma başlatıldığını duyurdu. Kaza nedeniyle bölgedeki gemi trafiği de durduruldu. Washington Eyaleti Feribotları'nın kamu bilgilendirme görevlisi Ian Sterling, "Bu asla olmasını istediğimiz bir şey değil ve hem yolcular hem de mürettebat için açıkçası korkutucu bir durum" ifadelerini kullanarak mürettebatın prosedür gereği uyuşturucu ve alkol testinden geçirildiğini söyledi. Feribotun birkaç ay hizmet dışı kalacağını aktaran Sterling, "Ne olduğunu anlamak için federal yetkililer ve diğerleriyle birlikte çalışıyoruz. Bu, Washington Eyaleti Feribotlarında gerçekten nadir görülen bir olaydır" dedi. - SEATTLE

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de feribot iskeleye çarptı - Son Dakika

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