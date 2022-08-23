ABD'de yolcu uçağının motoru kaplayan metal paneli koptu - Son Dakika
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ABD'de yolcu uçağının motoru kaplayan metal paneli koptu

23.08.2022 16:08

ABD'nin Seattle kentinden havalanan bir yolcu uçağı, motoru kaplayan metal panelin kopması sonucu geri döndü.

ABD'nin Seattle kentinden havalanan bir yolcu uçağı, motoru kaplayan metal panelin kopması sonucu geri döndü.

ABD'nin Seattle kentinde Alaska Havayollarına ait Boeing 737-900ER tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra motoru kaplayan metal paneli koptu. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, kopan parçanın savrulduğu görüldü. Alaska Havayollarından yapılan açıklamada, 176 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğunu uçağın kalkıştan sonra sol tarafında olağandışı bir titreşim kaydedildiği, havaalanına döndüğü aktarıldı. Olayda kimsenin yaralanmadığı ve yolcuların başka bir uçuşa alındığı kaydedildi. Uçağın geçici olarak hizmet dışı kalacağı belirtildi. - SEATTLE

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Alaska, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de yolcu uçağının motoru kaplayan metal paneli koptu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de yolcu uçağının motoru kaplayan metal paneli koptu - Son Dakika
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